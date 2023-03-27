La Repubblica: Артем Усс мог сбежать из-под ареста в Италии по поддельным документам

Сведений о том, где сейчас находится сын красноярского губернатора, нет.

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Сын губернатора Красноярского края Артем Усс мог сбежать из-под ареста в Италии на частном самолете и по поддельным документам. Такую версию выдвинуло издание La Repubblica. Кроме того, итальянская газета со ссылкой на источники, близкие к следствию, отмечает что к побегу Усса могут быть причастны российские спецслужбы.

Так, Артема Усса должны были экстрадировать в США, однако сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста 23 марта. Итальянская газета добавляет, что Усс якобы срезал электронный браслет, сел в машину к некоему мужчине, а затем, вероятно, вылетел частным рейсом по поддельным документам.

Вместе с тем информации о том, где находится сейчас Артем Усс, нет. По данным La Repubblica, супруга Артема Усса, жившая с ним с начала декабря, вернулась в Россию за десять дней до исчезновения мужа.

Напомним, в октябре прошлого года в США выдвинули подозрение Артему Уссу в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA для потребителей в России и Китае. Позднее в Италии сына красноярского губернатора отправили под домашний арест. Так, в среду, 23 марта, мужчина сломал свой электронный браслет и покинул квартиру, расположенную в Базильо.