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Следствие США подозревает Артема Усса в контрабанде нефти венесуэльской компании

Максим Крюков
14:31 20.10.2022
Кроме того, отмечается, что в рамках преступной схемы подозреваемые и их сообщники работали через подставные организации с целью совершения финансовых операций с компанией PDVSA, чтобы скрыть их от финансовых учреждений США.
Следствие США подозревает Артема Усса в контрабанде нефти венесуэльской компании
© Фото: stadtratte, www.imago-images.de, GlobalLookPress
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Соединенные Штаты Америки подозревают сына губернатора Красноярского края Артема Усса в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA для потребителей в России и Китае. Сумма сделок составляет сотни миллионов долларов.

«Ответчики Юрий Орехов, Артем Усс и их сообщники также занимались контрабандой нефти, находящейся под санкциями компании PDVSA, для конечных российских и китайских потребителей», - говорится в обвинительном заключении, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В частности, речь идет о «российской алюминиевой компании» и «китайском крупнейшем государственном нефтеперерабатывающем, газовом и нефтехимическом конгломерате». Из судебных документов следует, что Усс и Орехов неоднократно закупали нефть у компании PDVSA (Венесуэла). Кроме того, отмечается, что в рамках преступной схемы Орехов, Усс, Кузургашева, Хуан Фернандо Серрано Понсе, Хуан Карлос Сото, а также их сообщники работали через подставные организации с целью совершения финансовых операций с PDVSA, чтобы скрыть их от финансовых учреждений Соединенных Штатов.

Также в документах сказано, что подозреваемые отключали сигналы GPS на судах, чтобы скрыть, что нефть, которую они якобы перевозили, относится к компании PDVSA.

Ранее стало известно, что дело Артема Усса, которого арестовали в Италии и обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег, рассматривает суд Восточного округа Нью-Йорка. Из базы данных следует, что дело сына губернатора Красноярского края поступило в суд 26 сентября. Александр Усс, в свою очередь, заявил, что предъявленное его сыну властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас.

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