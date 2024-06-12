Мосбиржа с 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро

Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом США и евро с четверга 13 июня в связи с санкциями США. Информация появилась на сайте торговой площадки.

«На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро», - говорится в сообщении.

Уточняется, что торги на срочном рынке будут проводиться без изменений.

Новые антироссийские санкции были введены сегодня 12 июня со стороны США, ограничения затронули 300 физических и юридических лиц. Помимо Мосбиржи под рестрикции также попали Национальный клиринговый центр и АО «Национальный расчетный депозитарий».

В том числе санкции были введены против китайских компаний.