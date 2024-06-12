США ввели санкции против Мосбиржи, УВЗ и «Движения первых»

Госдеп и Минфин США вместе ввели санкции против 300 физических и юридических лиц из России и КНР. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Ограничения коснулись тех, кто оказывает помощь энергетическому, металлургическому и горнодобывающему секторам РФ.

В санкционный список Минфина США включены больше 30 физических лиц и свыше 200 финансовых, промышленных и оборонных организаций. В частности, под ограничения попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и АО «Национальный расчетный депозитарий».

Санкции ввели против китайских компаний, которые якобы поставляют в РФ широкий спектр продукции двойного назначения.

Ограничения Минфина введены против АО «Русгаздобыча», «Арктик СПГ - 1», «Арктик СПГ - 3», семи российских судов для перевозки сжиженного природного газа. Санкции ввели в отношении Казанского опытного КБ, Концерна радиостроения «Вега», «Уралвагонзавода».

В санкционный список включены ассоциация «Ралли шелковый путь» и общероссийское «Движение первых».

Одновременно Министерство торговли США объявило о введении новых экспортных ограничений в отношении поставок программного обеспечения в РФ и Белоруссию.