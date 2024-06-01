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Церемония прощания с Чилингаровым пройдет в Храме Христа Спасителя

Исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров умер в возрасте 84 лет.
Ян Брацкий 2024-06-01 21:29:33
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Global Look Press

Выдающегося полярного исследователя, знаменитого ученого и депутата Госдумы РФ Артура Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с ним состоится 4 июня в Храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.

«Отпевание будет во вторник в Храме Христа Спасителя, похороны - на Новодевичьем кладбище», - сообщил агентству помощник Чилингарова, почетный полярник Константин Зайцев.

О смерти Артура Чилингарова ранее сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он назвал жизненный путь ученого примером для всех.

Фамилия Чилингарова давно стала синонимом подвига. Именно так можно охарактеризовать его ежедневную работу по исследованию самых неприступных и отдаленных уголков Земли. Неоднократно он возглавлял экспедиции и спасательные операции. Своим трудом внес огромный вклад в исследование Севера и Мирового океана.

Соболезнования родным и близким Артура Николаевича выразил президент Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь главы государства, с Чилингаровым они долгие годы дружили и хорошо знали друг друга.

#арктика #ученый #храм христа спасителя #прощание #Новодевичье кладбище #Артур Чилингаров
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