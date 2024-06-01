Путин выразил соболезнования родным Чилингарова

Президент Владимир Путин направил родным и близким знаменитого полярного исследователя Артура Чилингарова соболезнования в связи с его кончиной.
«Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
О смерти Чилингарова ранее сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил бесценный вклад ученого в изучение Севера и Мирового океана.
Также он отметил его успехи в законотворческой деятельности. Артур Николаевич избирался в Госдуму РФ на протяжении семи созывов. Артур Чилингаров носил звания Герой Советского Союза и Герой России, был лауреатом Госпремии, членом-корреспондентом РАН.
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