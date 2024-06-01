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Путин выразил соболезнования родным Чилингарова

В Кремле отметили, что Владимир Путин и Артур Чилингаров многие годы дружили и хорошо знали друг друга.
Ян Брацкий 2024-06-01 20:36:48
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости

Президент Владимир Путин направил родным  и близким знаменитого полярного исследователя Артура Чилингарова соболезнования в связи с его кончиной.

«Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О смерти Чилингарова ранее сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил бесценный вклад ученого в изучение Севера и Мирового океана.

Также он отметил его успехи в законотворческой деятельности. Артур Николаевич избирался в Госдуму РФ на протяжении семи созывов. Артур Чилингаров носил звания Герой Советского Союза и Герой России, был лауреатом Госпремии, членом-корреспондентом РАН.

#Кремль #Владимир Путин #Президент #Артур Чилингаров
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