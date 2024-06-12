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Эксперт объяснил, как отразятся на россиянах санкции против Мосбиржи

Финансовый эксперт предположил, что в ближайшее время вырастут объемы торговли юанем и золотом, которые станут заменой доллару и евро.
Ян Брацкий 2024-06-12 23:01:46
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Валютный рынок России будет лихорадить несколько дней. Такое предположение в беседе со «Звездой» сделал финансовый эксперт Андрей Верников. Причина - прекращение торгов долларом США и евро на бирже из-за санкций официального Вашингтона. Так, Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро с четверга 13 июня.  

«Завтра неминуема турбулентность, элементы паники с утра. Многие банки этим воспользуются, могут курс продажи завысить для тех, кто хочет купить наличные. Дня за три ажиотаж сойдет на нет», - уверен Верников.

Торги на бирже будут проводиться, потому что новые санкции США не имеют никакого отношения к российским акциям и облигациям, уточнил эксперт. Санкционный удар ощутят на себе держатели валютных пар на бирже.

«Мне кажется, было время подготовиться. Порядка двух лет. Многие профессионалы и брокеры предупреждали, что не надо держать на счетах токсичные доллар и евро. Кто игнорировал эти предупреждения, у тех могут быть проблемы. При открытии биржи будет валатильность. Это плохо, но это больше эмоциональная реакция. С утра они просядут, но в дальнейшем ситуация выправится», - считает Верников.

По его мнению, участники рынка давно готовы к подобным санкциям и большинство не ощутят на себе их губительных последствий. Рынок отреагирует предсказуемо.

«Просто объемы по юаню возрастут, это произойдет автоматически. Люди не будут иметь альтернативы. И, возможно, возрастут объемы по золоту. Оно станет заменой доллару. Что касается самих акций Московской биржи, то они просядут. Котировки пойдут вниз по той причине, что торговли валютой не будет, объемы торговли на валютной секции уменьшатся», - высказался финансовый эксперт.

Многие российские банки уже отреагировали, но в большинстве своем - заняв выжидательную позицию. Некоторые подняли курс продажи и опустили курс покупки в ожидании того, какой курс сформируется на межбанковской бирже.

Напомним, новые антироссийские санкции были введены сегодня 12 июня со стороны США, ограничения затронули 300 физических и юридических лиц. Помимо Мосбиржи под рестрикции также попали Национальный клиринговый центр и АО «Национальный расчетный депозитарий».

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