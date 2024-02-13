Мосбиржа на неопределенный срок приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке с 13:58 по московскому времени. Когда возобновят торги, пока неизвестно. Сообщение об этом появилось на официальном сайте биржи.

«Торги на фондовом рынке приостановлены с 13:58:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Биржа приостановила торги из-за технических работ на тестовом контуре Т1 фондового и валютного рынков. Работы по обновлению торговой системы будут проходить 13 и 14 февраля. Биржа также предупредила пользователей об отключении сервисов WebAPI.

«Возможна временная потеря доступа к тестовым системам, будут отключены сервисы WebAPI. Также не будут сохранены заявки и сделки, заключенные в день обновления», - сообщила Мосбиржа.

В сентябре прошлого года были приостановлены торги на срочном рынке Московской биржи из-за сбоев в работе торгово-клиринговой системы, отвечающей за безналичные расчеты. Биржа проводила диагностику системы.