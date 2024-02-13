МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мосбиржа на неопределенный срок приостановила торги на фондовом рынке

Торги на фондовом рынке Мосбиржи приостановлены с 13:58 13 февраля.
Елизавета Егорова 2024-02-13 15:14:01
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке с 13:58 по московскому времени. Когда возобновят торги, пока неизвестно. Сообщение об этом появилось на официальном сайте биржи.

«Торги на фондовом рынке приостановлены с 13:58:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Биржа приостановила торги из-за технических работ на тестовом контуре Т1 фондового и валютного рынков. Работы по обновлению торговой системы будут проходить 13 и 14 февраля. Биржа также предупредила пользователей об отключении сервисов WebAPI.

«Возможна временная потеря доступа к тестовым системам, будут отключены сервисы WebAPI. Также не будут сохранены заявки и сделки, заключенные в день обновления», - сообщила Мосбиржа.

В сентябре прошлого года были приостановлены торги на срочном рынке Московской биржи из-за сбоев в работе торгово-клиринговой системы, отвечающей за безналичные расчеты. Биржа проводила диагностику системы.

#Экономика #в стране и мире #фондовый рынок #торги #Мосбиржа #технические работы
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 