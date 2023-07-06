Курс евро на торгах на Мосбирже поднялся до 100 рублей

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На утренних торгах на Московской бирже зафиксировали повышение курса евро и доллара. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на биржевую площадку.

В первые полчаса торгов 6 июля курс долларов превысил 92 рубля, курс евро поднялся до 100 рублей.

Эксперты отмечают, что столь высокий курс валют был зафиксирован весной 2022 года: рекордным для доллара стало 28 марта, а для евро 29 марта 2022 года.

По прогнозу аналитиков, в ближайшие часы можно ожидать тенденцию к дальнейшему росту курса валют.

Ранее представитель ЦБ РФ Ксения Юдаева объяснила ослабление курса рубля сокращением сальдо торгового баланса.