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Более 1 700 человек признаны потерпевшими по делу об атаке на «Крокус»

В качестве свидетелей по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» уже опрошены более 800 человек.
Ян Брацкий 2024-06-01 17:37:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Более 1 700 человек признаны потерпевшими в результате террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл». Это следует из постановления об аресте обвиняемых в совершении этого преступления.

«Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз», - пишет ТАСС.

Кроме того, Следственный комитет РФ направил в компетентные органы трех иностранных государств восемь запросов о правовой помощи. Проведены иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Напомним, вооруженное нападение на «Крокус» произошло 22 марта незадолго до начала концерта рок-группы «Пикник». Зрители уже находились в зале, когда на сцену ворвались вооруженные люди и открыли огонь. После стрельбы боевики подожгли зал.

Жертвами нападения стали 145 человек, более 500 пострадали. По делу о теракте задержаны более 20 человек, в том числе предполагаемые исполнители.

#Теракт #СК РФ #Уголовное дело #Крокус сити холл
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