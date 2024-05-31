После «Крокуса» возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили по факту теракта в «Крокус Сити Холле».

«В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте. - Прим. ред.) соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года, по части 3 статьи 238 УК РФ», - передает текст постановления РИА Новости.

Соответствующую просьбу направили следствию родственники погибших и пострадавшие. Они отметили, что занавес и кресла в зале загорелись в течение нескольких секунд после начала пожара, хотя по нормам они должны быть изготовлены из огнестойких материалов.

Первое заявление датируется 8 апреля, позже подобных прошений становилось больше. Следователи приняли обращения, фото- и видеоматериалы и свидетельства очевидцев.

Пока не уточняется, кто является фигурантом по данному делу, то есть привлекаются ли владельцы «Крокус Сити» к ответственности.

Трагедия в концертном зале произошла 22 марта, когда должен был пройти концерт группы «Пикник». Тогда в здание ворвались люди в камуфляжной форме и открыли стрельбу по посетителям. «Крокус» загорелся.

В результате произошедшего погибли 145 человек, еще свыше 500 получили ранения различной степени тяжести. По делу о террористическом акте задержаны более 20 человек.