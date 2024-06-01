«Ъ»: двоим сотрудникам «Крокуса» предъявили обвинения из-за пожара

Следственный комитет России возбудил уголовное дело на двух сотрудников концертного зала «Крокус Сити Холл», пишет «Коммерсант».

Этим людям предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд отпустил их под подписку о невыезде. Главной претензией к ним стали закрытые пожарные выходы из зала.

Фигуранты не признали свою вину, сообщает издание. По их словам, пожарные выходы были открыты, но зрители не смогли ими воспользоваться, потому что им мешали террористы. Сотрудники концертного зала проходили регулярный инструктаж о действиях в случае ЧС.

По делу назначена пожарно-техническая экспертиза. Кроме того, следствию предстоит выяснить, кто отвечает за помещения, в которых нашли множество жертв - например, туалеты.

Начальника пожарной команды концертного зала нет среди обвиняемых. «Крокус Сити Холл» располагал собственной пожарной машиной с пожарным расчетом. Но они не смогли быстро начать тушение, потому что сначала этому мешали выбегавшие из здания зрители, а потом сотрудники правоохранительных органов проверяли, есть ли еще в здании боевики.

Ранее сообщалось, что после теракта в «Крокус Сити Холле» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вооруженное нападение на концертный зал произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». После стрельбы по зрителям боевики подожгли зал. Погибли 145 человек, больше 500 пострадали. По делу о террористическом акте задержано больше 20 человек, в том числе предполагаемые исполнители.