В ФСБ заявили, что организатор теракта в «Крокусе» находится за границей

Главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей. Об этом заявил Интерфаксу директор ФСБ России Александр Бортников.

«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», - ответил он на вопрос о том, удалось ли установить личность заказчика.

Напомним, что 22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник». Боевики открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание.

В результате теракта погибли около 145 человек, еще свыше 500 получили ранения различной степени тяжести.