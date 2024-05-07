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В ФСБ заявили, что организатор теракта в «Крокусе» находится за границей

Глава ведомства подчеркнул, что необходимо сохранять тайну следствия.
Глеб Владовский 2024-05-07 13:31:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей. Об этом заявил Интерфаксу директор ФСБ России Александр Бортников.

«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», - ответил он на вопрос о том, удалось ли установить личность заказчика.

Напомним, что 22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник». Боевики открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание.

В результате теракта погибли около 145 человек, еще свыше 500 получили ранения различной степени тяжести.

#в стране и мире #Теракт #ФСБ РФ #крокус сити
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