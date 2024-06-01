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Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая в возрасте 53-х лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.
Ян Брацкий 2024-06-01 16:15:50
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Заслуженную артистку Российской Федерации Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить артистку в последний путь приехали только самые близкие.

Могила Заворотнюк находится на аллее деятелей искусств. Рядом с ней покоятся артисты Нина Русланова, Николай Сличенко, Валентин Гафт и другие.

С утра длинные очереди желающих попрощаться с Анастасией Заворотнюк выстроились около Покровского монастыря. Среди пришедших на церемонию были Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Илья Авербух и Татьяна Тарасова, Геннадий Хазанов, Эдгард Запашный и многие другие.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на четверг, 30 мая. Ей было 53 года. Последние пять лет она боролась с онкологическим заболеванием - опухолью головного мозга. У артистки остались дочь Анна и сын Майкл, а также шестилетняя Мила, рожденная в браке с фигуристом Петром Чернышевым. Все эти годы он не оставлял супругу и боролся с болезнью вместе с ней.

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© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
#в стране и мире #актриса #троекуровское кладбище #прощание #Анастасия Заворотнюк #Петр Чернышев
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