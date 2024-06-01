Заслуженную артистку Российской Федерации Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить артистку в последний путь приехали только самые близкие.

Могила Заворотнюк находится на аллее деятелей искусств. Рядом с ней покоятся артисты Нина Русланова, Николай Сличенко, Валентин Гафт и другие.

С утра длинные очереди желающих попрощаться с Анастасией Заворотнюк выстроились около Покровского монастыря. Среди пришедших на церемонию были Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Илья Авербух и Татьяна Тарасова, Геннадий Хазанов, Эдгард Запашный и многие другие.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на четверг, 30 мая. Ей было 53 года. Последние пять лет она боролась с онкологическим заболеванием - опухолью головного мозга. У артистки остались дочь Анна и сын Майкл, а также шестилетняя Мила, рожденная в браке с фигуристом Петром Чернышевым. Все эти годы он не оставлял супругу и боролся с болезнью вместе с ней.