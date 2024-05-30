Авербух заявил, что Чернышев по-мужски боролся за жизнь Заворотнюк

Вся страна знала, как тяжело и сложно Анастасия Заворотнюк больше пяти лет боролась со страшнейшей болезнью. А ее муж Петр Чернышев вместе с ней боролся за каждый день ее жизни, рассказал «Звезде» советский и российский фигурист, продюсер, хореограф Илья Авербух.

«Я знаю, как Петя по-настоящему, как мужчина, по-мужски боролся за каждый день своей любимой жены. Как он отдавал все силы для того, чтобы Настя проходила эти сложнейшие испытания, проходил все с ней. Поэтому Пете сил и всей-всей энергии, какая есть», - сказал он.

Продюсер ледовых шоу назвал Чернышева своим другом и рассказал, что знает Анастасию Заворотнюк в первую очередь по проекту «Ледниковый период».

«Именно в этом проекте Петр делал предложение Насте, делал его на коньках, мы вместе ставили этот номер. Я тоже это всегда буду помнить», - сказал спортсмен.

Илья Авербух высказал слова поддержки семье Анастасии Заворотнюк и назвал ее выдающейся актрисой и замечательной телеведущей.

«Человек очень эрудированный, внутренне очень богатый. И у нее был очень острый язык, она умела очень точно все подмечать, и мнением Насти я всегда дорожил. Хотелось бы, чтобы память о Насте была всегда в сердцах наших зрителей, которым она отдавала очень много сил. Я всегда буду вспоминать те мгновения, в которые мы пересекались, как очень яркие и светлые», - сказал фигурист.

Актриса умерла минувшей ночью после нескольких лет тяжелой болезни. Место и время прощания с ней пока не определено.