Запашный сказал, что Заворотнюк могла позвать к экрану всю страну

Гендиректор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный назвал Анастасию Заворотнюк примером для подражания и назвал свое знакомство с ней большой историей своей жизни.

«Меня тут спросили - помните ли вы последнюю встречу. Не помню, потому что ее не должно было быть. Я как-то на тот момент и не думал, что Настя заболеет, что такое возможно в жизни. Горько сейчас об этом даже вспоминать», - сказал Запашный.

Заворотнюк соединила в себе трудолюбие, жизнелюбие и профессионализм высочайшего уровня, сказал артист. Она была многосторонней, многогранней актрисой, артисткой. Немногим удается выполнять все задачи, какие ставит режиссер, добавил он.

«К сожалению, болезнь не позволила ей продолжить этот великолепный темп, который она набрала. Потому что она должна была дальше блистать. Этого не произошло. Очень горько, очень тяжело», - сказал Запашный.

По словам артиста, ему повезло быть знакомым с Анастасией Заворотнюк.

«Когда ты имеешь возможность общаться с человеком, который может позвать к экрану всю страну, ты чувствуешь, что чего-то в этой жизни, наверное, добился. У меня была возможность и честь общаться с Анастасией Заворотнюк. Это большая история в моей жизни», - сказал он.

Прощание с Анастасией Заворотнюк проходит сегодня в Покровском монастыре в Москве. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Анастасия умерла в ночь на четверг, 30 мая, в возрасте 53 лет после долгой болезни.