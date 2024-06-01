Очереди на прощание с Заворотнюк выстроились у Покровского монастыря

Длинные очереди из желающих проститься с Анастасией Заворотнюк выстроились около Покровского монастыря в Москве, сообщает корреспондент «Звезды».

После церемонии прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью на четверг, 30 мая. Ей было 53 года. Последние пять лет актриса боролась онкологическим заболеванием - глиобластомой. Это рак головного мозга, который практически не поддается лечению.

У Анастасии осталась дочь Анна и сын Майкл, а также 6-летняя дочь Мила, рожденная в браке с Петром Чернышевым.

Продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал «Звезде», что муж Анастасии все эти годы боролся вместе с ней за каждый день жизни.