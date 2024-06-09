В некоторых странах ЕС началось голосование на выборах в Европарламент

В странах Европейского союза началось голосование на выборах в Европарламент. В частности, с 07:00 по местному времени открылись избирательные участки в Греции и Болгарии. Голосование завершится в 19:00.

От Греции избиратели должны выбрать 21 из 720 депутатов Европарламента. В списках зарегистрировано 9, 796 миллиона избирателей от этой страны. Согласно закону, от голосования освобождаются находящиеся за границей греки и достигшие 70-летнего возраста.

К выборам в ЕП Верховным судом Греции по гражданским и уголовным делам допущена 31 партия и коалиция. В частности, говорится о таких партиях, как «Новая демократия» (НД) премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, «Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс» (СИРИЗА - ПА), а также ПАСОК - Движение перемен, «Эллиники лиси» («Греческое решение»), Коммунистическая партия Греции (КПГ) и такие партии как «Новые левые», «Курс свободы», Демократическое патриотическое движение - Победа («Ники»). При этом понимание того, какая из них будет лидировать по итогам выборов, станет известно к 21:00.

В Болгарии досрочно избирают депутатов в местный однопалатный парламент - Народное собрание и Европарламент. Правом голоса обладают около 6,5 миллиона человек, однако в голосовании будут участвовать около 2,5 миллиона.

На выборах представлены 20 партий и 11 коалиций. Порядка 6,1 тысячи кандидатов претендуют на 240 депутатских мест, а на 17 мандатов евродепутатов - 418 человек.