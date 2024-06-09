МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В некоторых странах ЕС началось голосование на выборах в Европарламент

С раннего утра в Греции и Болгарии открылись избирательные участки на выборах в Европарламент, при этом в последней избирают еще и в местный парламент.
Дарина Криц 2024-06-09 08:25:49
© Фото: Marios Lolos, XinHua, Globallookpress

В странах Европейского союза началось голосование на выборах в Европарламент. В частности, с 07:00 по местному времени открылись избирательные участки в Греции и Болгарии. Голосование завершится в 19:00.

От Греции избиратели должны выбрать 21 из 720 депутатов Европарламента. В списках зарегистрировано 9, 796 миллиона избирателей от этой страны. Согласно закону, от голосования освобождаются находящиеся за границей греки и достигшие 70-летнего возраста.

К выборам в ЕП Верховным судом Греции по гражданским и уголовным делам допущена 31 партия и коалиция. В частности, говорится о таких партиях, как «Новая демократия» (НД) премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, «Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс» (СИРИЗА - ПА), а также ПАСОК - Движение перемен, «Эллиники лиси» («Греческое решение»), Коммунистическая партия Греции (КПГ) и такие партии как «Новые левые», «Курс свободы», Демократическое патриотическое движение - Победа («Ники»). При этом понимание того, какая из них будет лидировать по итогам выборов, станет известно к 21:00.

В Болгарии досрочно избирают депутатов в местный однопалатный парламент - Народное собрание и Европарламент. Правом голоса обладают около 6,5 миллиона человек, однако в голосовании будут участвовать около 2,5 миллиона.

На выборах представлены 20 партий и 11 коалиций. Порядка 6,1 тысячи кандидатов претендуют на 240 депутатских мест, а на 17 мандатов евродепутатов - 418 человек.

#в стране и мире #Европарламент #Выборы #голосование #Болгария #Греция #Парламент #Досрочные выборы #избирательные участки
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 