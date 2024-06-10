Рассекречены архивы по разгрому Финляндии и выводе ее из войны

Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом впервые публикуют архивные документы, посвященные «четвертому сталинскому удару» - наступлению Красной Армии в Карелии и на Карельском перешейке. Целью операции был разгром Финляндии и вывод ее из войны.

Документы опубликованы на портале ИСТОРИЯ.РФ. Они подробно описывают ситуацию, которая сложилась на финском участке советско-германского фронта в ходе Великой Отечественной войны.

«Выборгско-Петрозаводская операция, которая началась 10 июня 1944 года, окончательно сбила спесь с финского руководства - союзника гитлеровской Германии. Она преподнесла урок Финляндии, вступившей во Вторую мировую войну на стороне нацизма, участвовавшей в блокаде Ленинграда и намеревавшейся создать за счет советских территорий "Великую Финляндию"», - отметил научный директор РВИО Михаил Мягков.

В ходе Выборгско-Петрозаводской операции наши войска продемонстрировали возросшее умение и мастерство в тактике ведения боя. Для финнов мощь удара советских войск стала большим сюрпризом. Они возводили оборонительные сооружения на Карельском перешейке и в Карелии три года. Наши силы атаковали врага танковыми, стрелковыми и авиационными соединениями и даже применили автомобили - «амфибии» для переправы через водные объекты.

«Управление финских войск было дезорганизовано, и они быстро откатывались назад... Несмотря на мощные укрепления из дотов и дзотов, замаскированных в лесисто-болотистой и скалистой местности, командование Красной Армии смогло выполнить главную задачу вывода Финляндии из войны, которое произошло 19 сентября 1944 года», - подчеркнул Мягков.

Научный директор РВИО напомнил, что ставка Верховного Главнокомандования не имела цели оккупировать Финляндию. Поэтому перед войсками была поставлена задача не переходить границ 1941 года. Оцифрованные материалы содержат важные данные о мужестве советских воинов, покрывших себя славой в боях на сложном театре военных действий.

Напомним, на портале ИСТОРИЯ.РФ действует раздел, содержащий документы из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. В нем представлены архивные документы, посвященные первым дням Великой Отечественной войны, Смоленскому сражению, контрнаступлению под Москвой, зверствам бандеровцев, Берлинской наступательной операции и многим другим эпизодам военных лет.

Ранее в МИД России констатировали, что с присоединением Финляндии и Швеции к блоку НАТО угроз безопасности России стало больше. По словам директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, планы по размещению на территории Финляндии штабных структур альянса, активное участие страны в натовских учениях, обсуждения вероятности перемещения ядерного арсенала блока по своей территории безусловно создают угрозы безопасности России. Напомним, Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года, Швеция стала членом альянса 7 марта 2024 года.