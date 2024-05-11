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В МИД РФ назвали исходящие угрозы от вступивших в НАТО Финляндии и Швеции

ЛИД Среди исходящих угроз со стороны присоединившихся к НАТО Финляндии и Швеции в МИД России перечислили возможность перемещения ядерного оружия по их территории и активное участие в учения альянса.
Марина Крижановская 2024-05-11 06:21:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

С момента присоединения Финляндии и Швеции к военному блоку НАТО угроз для безопасности России стало все больше.

В МИД РФ стали отмечать активность финского и шведского лидеров превратить свои государства в передовой пост Североатлантического альянса на его восточных рубежах. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

«Планы размещения на территории Финляндии штабных структур альянса, активное участие страны в военно-стратегических натовских учениях, обсуждение возможности "в случае необходимости" перемещения иностранного ядерного оружия по своей территории, регулярное выполнение шведскими военными самолетами радиоэлектронной разведки у российских берегов на Балтике, безусловно, создают дополнительные угрозы безопасности России», - подчеркнул дипломат.

Беляев добавил, что российская сторона внимательным образом наблюдает за двумя северными соседями и процессом их интеграции в блок.

Первой в 2023 году в Организацию Североатлантического договора вступила Финляндия, это произошло 4 апреля 2023 года - в 74-ю годовщину образования НАТО. Швеция присоединилась к альянсу позднее, 7 марта 2024 года, став 32-м членом.

#Россия #в стране и мире #НАТО #МИД РФ #Швеция #Финляндия #угрозы
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