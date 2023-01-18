Прорвать блокаду: жители Петербурга вспомнили переломный момент в боях за город

Город все еще помнит, как сто лет назад здесь гремели выстрелы и люди гибли от голода. В январе 1942 блокаду наконец прорвали, и Ленинград вздохнул свободнее.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russian Look Globallookpress

Жители Санкт-Петербурга рассказали о временах блокады в честь приближающейся годовщины ее прорыва. Январским утром 1943 года советские войска начали наступление, и в следующие семь дней за город шли ожесточенные бои.

«Когда я вышла на улицу после бомбежки вся улица была в книгах и примерно до третьего этажа. Там были горы книг», - вспоминает жительница города Зоя Беляева.

Государственные архивы Санкт-Петербурга показали фотографии, на которых бойцы Ленинградского фронта выдвигаются на встречу войскам Волховского, чтобы прорвать кольцо блокады у южного побережья Ладожского озера. Эти застывшие мгновения наступательной операции «Искра» ранее нигде не публиковались.

В дни тяжелейших боев по прорыву блокады Ленинграда при форсировании Невы ежедневно гибли сотни красноармейцев. Сейчас Нева основательно разлилась и берег спустился чуть ниже, а 80 лет назад позиции немецких войск были чуть ниже. Река до сих пор может скрывать останки бойцов Красной Армии.

Супруги Юрий и Светлана Зубковы вместе уже более полувека. Им было по семь лет, когда началась осада города, они - дети блокады.

«Ели даже стручки акации весной, представляете? Сорвешь и ешь. Мама собирала крапиву, делали котлеты», - рассказал Юрий Зубков.

Супруги пережили голод, холод и бомбежки первой, самой трудной блокадной зимы 1941-1942 годов. Из Ленинграда в эвакуацию их вывозили под обстрелами.

Блокада забрала у Юрия Зубкова старшего брата. Он умер у него на глазах. В годовщины прорыва и полного снятия блокады в этом доме неизменно вспоминают тех, кто приближал, но так и не встретил день Ленинградской Победы.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Романа Закурдаева.

Ранее сообщалось о публикации архивных документов к годовщине прорыва блокады. В одном из документов рассказывается, как бойцы и командиры наступающих частей и в этот день показывали образцы мужества, отваги и воинского умения.