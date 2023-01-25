Вопросы истории Минобороны рассекретило архивные документы о боях за Воронеж Двадцать пятого января 1943 года войска Воронежского фронта, перейдя в наступление, полностью освободили Воронеж, битва за который длилась 212 дней. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России к 80-летней годовщине освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков запускает мультимедийный историко-познавательный раздел «Воронеж. Непокоренный город-фронт», в котором опубликованы рассекреченные архивные документы из фондов ЦАМО РФ. Среди них: оперативные сводки, боевые донесения, журналы боевых действий, рассказывающие о героических и тяжелейших боях за «город-фронт»; фотоснимки, свидетельствующие об огромном масштабе разрушений, а также акты о зверствах фашистских захватчиков на оккупированных территориях Воронежской области. © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» В начале июля 1942 года немецко-фашистские оккупанты форсировали реку Дон в районе Семилук и ворвались в Воронеж. Командование Красной Армии смогло подтянуть сюда части 40-й, 60-й и 5-й танковой армий. В городе и на его окраинах завязались тяжелейшие уличные бои, в которых советские войска нанесли огромный урон противнику. Только за один июль гитлеровцы потеряли здесь убитыми около 40 тысяч человек. Огромные потери несла и Красная Армия. Но, несмотря на это, боевой дух советских воинов не падал. «Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа <…> Враг уже захватил <…> половину Воронежа», - говорится в изданном тогда приказе № 227 от 28 июля 1942 года, известном как «Ни шагу назад!» О тяжелейшей ситуации на этом направлении в те июльские дни первых боев на улицах Воронежа свидетельствуют многочисленные оперативные сводки и боевые донесения соединений 60-й армии. «604-й стрелковый полк занял отдельные дома по обе стороны северо-восточнее кладбища, продолжает наступление. Полк несет большие потери, которые достигают 70% от всего личного состава», - гласят документы. Как следуют из оперативных документов, в этих боях Красная Армия стала использовать особую тактику штурмовых групп. «С наступлением темноты в полосе наступления частей действовать отдельными штурмовыми группами с задачей блокировки и захвата отдельных строений», - говорится в боевом донесении. В разделе опубликованы журналы боевых действий, в которых представлены схемы городских боев. На них отмечены позиции советских подразделений в сражениях на северо-западных окраинах города. © Минобороны России Особенно упорными бои были в районе «больничного городка», который не раз переходил из рук в руки. В ходе боев здание областной больницы было почти полностью разрушено. От него остались лишь колонны, держащие проломленный купол. Сохраненное разрушенное здание больницы, именуемое «Ротондой», стало памятником войны и напоминанием о кровопролитных боях за город. © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Тяжелейшие бои, а также немецкая тактика выжженной земли привели к тому, что Воронеж был почти полностью разрушен. Из 20 тысяч жилых домов было уничтожено более 18 тысяч зданий. О широком масштабе разрушений свидетельствуют многочисленные фотоснимки тех времен - как советские, так и трофейные немецкие. © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» В разделе опубликован фотоальбом боевых действий частей 2‑й армии вермахта в период с июля по октябрь 1942 года. В нем показаны фотографии боев за Воронеж, в частности эпизода фашистского контрнаступления, работы немецких артиллеристов, уличных боев, на которых отчетливо виден тотальный характер разрушений городской застройки. На одной из фотографий изображено полуразрушенное здание обкома ВКП(б). Это было одно из строений, которое фашисты полностью уничтожили во время отхода из города. Жители Воронежа и прилегающих сел и деревень, оказавшиеся в немецкой оккупации, пережили не только ужасы войны, но и бесчеловечные репрессии: немецкие, венгерские и румынские фашисты стали вводить на захваченных территориях фактически рабовладельческие порядки. © Минобороны России Они безнаказанно грабили, убивали, угоняли в рабство советских людей, устраивали для них лагеря смерти. Кровавые зверства фашистов были зафиксированы в многочисленных документах. «Началась тяжелая, мучительная, полная лишений, кошмарных издевательств жизнь местного населения <…> Все население села Россоши подвергалось тяжелым наказаниям, избиениям. <...> Весь режим был построен на побоях, издевательствах и пытках», - написано в акте о зверствах захватчиков. Двадцать четвертого января 1943 года вместе с началом Воронежско-Касторненской наступательной операции 38-я, 60-я и 40-я армии Воронежского фронта приступили к решающему этапу боев за город. © Минобороны России Несмотря на неравные силы и плохие погодные условия, части Красной Армии, наступая по сходящимся направлениям, стремительно продвинулись вперед - уже на второй день операции город был полностью освобожден от оккупантов. © Минобороны России В разделе опубликованы оперативные документы данных объединений за это время. Среди них, в частности, донесение политотдела 60-й армии от 27 января 1943 года. «За последние три дня части армии вели активные наступательные бои и освободили от противника город Воронеж и ряд других населенных пунктов. В этих боях противнику нанесен большой урон в людях и технике и захвачены значительные трофеи», - говорится в донесении. В этом же политдонесении описаны подвиги красноармейцев, совершенные в сражениях за город. Заместитель командира 2-го батальона 796-го стрелкового полка 141-й стрелковой дивизии по политчасти старший лейтенант товарищ Булавко героически сражался с противником в районе деревни Хмелевый Лес. «В бою выбыло из строя много личного состава, был убит командир батальона капитан Васин, ранен заместитель комбата по строевой части старший лейтенант Рынков. Батальон оказался в тяжелом положении. Товарищ Булавко взял командование в свои руки, собрал остатки батальона и с 40 бойцами отразил несколько контратак противника, действовавшего силами до 150 человек», - описывается подвиг красноармейца. Опубликованные в разделе документы подчеркивают важнейшую роль, которую сыграли защитники города и Воронежский фронт в решении оперативных задач, стоявших перед советскими войсками. Ранее главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева рассказала «Звезде», что оборона Воронежа является важнейшим сражением Великой Отечественной войны. Бои за этот город оттянули от Сталинграда значительную часть немецких войск. Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика