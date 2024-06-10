Эксперт Топорнин: отношение ЕП к России не изменится после выборов

Утренние газеты во Франции выходят с заголовками о роспуске Национального собрания, о котором после подведения итогов выборов в Европарламент объявил президент Эммануэль Макрон. Коалиция, куда входит его партия - «Возрождение» - более чем вдвое уступила ультраправому «Национальному объединению» Марин Ле Пен.

«Я не могу вести себя так, как будто ничего не произошло... Сегодня вечером я распускаю Национальное собрание. Это решение серьезное, тяжелое, но прежде всего это акт доверия», - сказал Макрон.

Макрон идет ва-банк, рискуя потерять все, за полтора месяца до Олимпийских игр в Париже - пишет Le Figaro. La Libre Belgique называет президента Франции раненым политическим животным. А британская Times отмечает, что если партия Макрона потерпит поражение и на национальных выборах, то даже формально оставаясь в должности, он больше не сможет принимать самостоятельных политических решений. Стать будущим премьером имеет все шансы 28-летний Жордан Барделла - соратник Марин Ле Пен.

«Это четкое послание, адресованное Эммануэлю Макрону и европейским лидерам, свидетельствует о решимости нашей страны изменить направление развития ЕС в сторону большей демократии, защите и уважению интересов наших народов. Сегодня во Франции поднялся ветер надежды, и это только начало», - заявил Жордан Барделла, глава партии «Национальное объединение».

В Германии объявлять досрочные парламентские выборы пока не стали. Однако и там избиратели четко дали понять - политику Олафа Шольца не поддерживают. Его социал-демократическая партия на выборах в Европарламент заняла лишь третье место, показав худший результат в истории. Первое - у партии предшественницы Шольца Ангелы Меркель, которая, впрочем, уже отошла от дел. А второе, несмотря на все скандалы, у партии «Альтернатива для Германии», которая на территории бывшей ГДР вообще обошла ближайших преследователей.

«Мы показали великолепный результат. После шквала критики, которой подверглась наша партия, она является второй по величине политической силой в Германии. И я вас уверяю, что это только начало», - сказала Алиса Вайдель, сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии».

Поддержки у избирателей не получила и программа партии действующего министра иностранных дел Анналены Бербок. Зеленые, выступающие за переход на возобновляемые источники энергии на фоне роста тарифов в результате введенных против России санкций, опустились с четвертого на шестое место. Хорошо показала себя и партия «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость», которая впервые принимала участие в выборах. Ранее она - как и «Альтернатива для Германии» - выступала против антироссийских санкций и поставок на Украину оружия.

«Я не думаю, что Шольц вот в этой яме, в которой оказалась его партия его коалиции рискнет сейчас на досрочное выборы... поэтому конечно Шольц будет затягивать этот вопрос и пытаться всеми силами вернуть утраченное доверие избирателей», - сказал Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии».

В Австрии под девизом «Остановим безумие ЕС» победу на выборах в Европарламент одержала «Партия свободы». В Бельгии после поражения своей партии на местных выборах в отставку подал премьер-министр Александр Де Кроо, ранее объявивший о передаче Украине истребителей. Впрочем, на политике в отношении России ни в Брюсселе, ни во французском Страсбурге, где располагается Европарламент, это не скажется. Большинство мест там, как и в прошлый раз займет Европейская народная партия, в которую входит и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уже заявила, что не сомневается ни в своем назначении на новый срок, ни в дальнейшей поддержке Украины.

«Да, наверное, больше им придется принимать компромиссных решений с оглядкой и на левые, и на правые партии... Очевидно, что они будут больше прислушиваться, особенно в сфере миграционной политики. Но мне кажется, что главные внешнеполитические постулаты останутся в силе. Если говорить об отношении к России, то ничего принципиально не изменится», - Николай Топорнин, директор Центра Европейской информации, доцент МГИМО МИД РФ.

В то же время в ответ на рост популярности ультраправых партий этой ночью несколько сотен человек вышли на улицы во Франции, а до этого - устроили мирный протест и рядом самим Европарламентом, сыграв самую знаменитую композицию итальянских партизан - Bella ciao.