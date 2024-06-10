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Правая партия АдГ вышла на второе место на выборах в Европарламент

Лидирующее положение занимает оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, у которых 30,9%.
Ирина Егорова 2024-06-10 02:58:41
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa Globallookpress

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла второе место на выборах в Европарламент в Германии, набрав 14,5%.Такие данные установились по итогам подсчета голосов в 362 из 400 избирательных округов.

При этом социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца опустились на третье место с результатом в 14,4%, уточняет РИА Новости.

Лидирующее положение занимает оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который набрал 30,9% голосов избирателей.

Голосование на выборах в Европарламент проводилось с 6 по 9 июня в 27 странах. Более 360 миллионов граждан ЕС имеют возможность изъявить свою волю на этих выборах. Во Франции лидирует крайне правая партия «Национальное объединение» - НО набирает 32% голосов. Это вдвое больше, чем набрала правящая партия Эмманюэля Макрона «Ренессанс» (15,4%). Ранее Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске Национального собрания. Французский лидер заявил, что первый тур новых парламентских выборов состоится 30 июня, а второй - 7 июля.

#Европарламент #Выборы #Германия #Европа #партия #голоса #подсчет
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