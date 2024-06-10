МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России могут изменить процедуру ЕГЭ после случаев досмотра школьниц

Профильный комитет Госдумы по просвещению внесет предложения по изменению уже в весеннюю сессию.
Елизавета Кондрикова 2024-06-10 17:36:14
© Фото: Belkin Aleksey, news.ru, Globallookpress

Госдума предложит изменить процедуру проведения ЕГЭ после жалоб родителей выпускников на досмотры перед экзаменом, соответствующий законопроект будет внесен в палату, сообщила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«Комитет по просвещению после случаев, связанных с досмотрами школьников, внесет предложения по изменениям в процедуру проведения ЕГЭ уже в весеннюю сессию. И вынесет их на общественное обсуждение», - цитирует ТАСС слова Казаковой.

В данном случае речь идет о жалобах школьников на то, что их заставляли раздеваться перед экзаменом, так как детектор на входе срабатывал на какие-то металлические детали в белье.

В отношении проверяющих в Воронеже началась проверка СК, на видео с камер наблюдения можно заметить, как ученицы поднимают кофты и показывают лифчики. 

Директор воронежской школы уволилась после инцидента. Подобный случай также произошел в одной из школ Чувашии, региональное Министерство образования проверит появившуюся информацию.

#в стране и мире #ЕГЭ #госдума #досмотр #изменения #процедура #проведение егэ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 