В России могут изменить процедуру ЕГЭ после случаев досмотра школьниц

Госдума предложит изменить процедуру проведения ЕГЭ после жалоб родителей выпускников на досмотры перед экзаменом, соответствующий законопроект будет внесен в палату, сообщила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«Комитет по просвещению после случаев, связанных с досмотрами школьников, внесет предложения по изменениям в процедуру проведения ЕГЭ уже в весеннюю сессию. И вынесет их на общественное обсуждение», - цитирует ТАСС слова Казаковой.

В данном случае речь идет о жалобах школьников на то, что их заставляли раздеваться перед экзаменом, так как детектор на входе срабатывал на какие-то металлические детали в белье.

В отношении проверяющих в Воронеже началась проверка СК, на видео с камер наблюдения можно заметить, как ученицы поднимают кофты и показывают лифчики.

Директор воронежской школы уволилась после инцидента. Подобный случай также произошел в одной из школ Чувашии, региональное Министерство образования проверит появившуюся информацию.