СК начал проверку из-за раздевания школьниц на ЕГЭ в Воронеже

Следователи начали процессуальную проверку после сообщений о раздевании школьниц при проведении ЕГЭ в одной из школ Воронежа. Об этом «Звезде» сообщили в регионом управлении СК.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выполняют делают все необходимое, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что ученицам при входе в школу для сдачи экзамена пришлось снимать нижнее белье. Утверждалось, что срабатывали детекторы при входе, и из-за этого детей не пускали в школу. Ряд школьниц пожаловались на то, что им пришлось снимать на улице бюстгальтеры из-за того, что срабатывали металлические «косточки».