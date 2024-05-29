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СК начал проверку из-за раздевания школьниц на ЕГЭ в Воронеже

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Анна Назайкина 2024-05-29 14:32:42
© Фото: vrn01, Telegram

Следователи начали процессуальную проверку после сообщений о раздевании школьниц при проведении ЕГЭ в одной из школ Воронежа. Об этом «Звезде» сообщили в регионом управлении СК.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выполняют делают все необходимое, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что ученицам при входе в школу для сдачи экзамена пришлось снимать нижнее белье. Утверждалось, что срабатывали детекторы при входе, и из-за этого детей не пускали в школу. Ряд школьниц пожаловались на то, что им пришлось снимать на улице бюстгальтеры из-за того, что срабатывали металлические «косточки».

#проверка #ЕГЭ #наш эксклюзив #СК #экзамен #школьницы #раздевание
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