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В столице Панамы прошел «Бессмертный полк»

С георгиевскими лентами и портретами героев-ветеранов в столице Панамы прошло шествие «Бессмертного полка».
Марина Крижановская 2024-05-08 03:56:54
© Фото: panama.mid.ru

В Центральной Америке - Панаме - провели акцию «Бессмертный полк», участниками которой стали порядка 70 человек. Мероприятие прошло во вторник, 7 мая.

Шествие состоялось в столице республики - городе Панама-Сити в 17:00 по местному времени (01:00 8 мая по московскому времени). Участники акции несли портреты своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны, на груди у них были георгиевские ленты.

«Участники с георгиевскими ленточками на груди и портретами своих ветеранов-героев дружно прошли по улицам города, распевая песни военных лет», - рассказала ТАСС координатор акции в Панаме Наталья Тагер.

После этого, добавила она, российские соотечественники возложили цветы у мемориальной доски, которая посвящена историческому событию - проходу подводных лодок СССР через Панамский канал во времена Второй Мировой войны. Они почтили память погибших в войне минутой молчания.

В настоящее время «Бессмертный полк» уже прошел в латиноамериканских Аргентине, Венесуэле и Никарагуа. Также акция состоялась в Испании, Японии, Южной Корее и других страха.

При этом в России в 2024 году организаторы акции из соображений безопасности отменили памятное мероприятие, равно как и годом ранее.

#в стране и мире #Бессмертный полк #Великая Отечественная война (ВОВ) #Панама #Шествие
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