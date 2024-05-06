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В Японии и Корее прошло шествие «Бессмертного полка»

Участники акции почтили память тех, кто отдал свои жизни во время Великой Отечественной войны, минутой молчания.
Андрей Аркадьев 2024-05-06 13:52:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Акция «Бессмертный полк» прошла в Японии. Участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и пронесли портреты своих родственников, защитивших Родину и освободивших мир от фашизма.

Шествие «Бессмертного полка» и концерт в честь Дня Победы прошли и в Сеуле в сквере возле российского представительства. Там собрались около 150 человек, несмотря на дождь.

Акция памяти стартовала в 11 странах. К ней присоединились уже тысячи человек - это российские дипломаты, соотечественники и неравнодушные иностранцы. В Австралии и Венесуэле российские и советские флаги подняли под «Прощание славянки».

#в стране и мире #Бессмертный полк #Япония #корея #акция
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