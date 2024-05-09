«Бессмертный полк» онлайн

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию акции «Бессмертный полк», одна из частей которой в этом году проходит в онлайн-формате.

В 2024 году в России акция проходит без ставшего традиционным шествия по улицам городов. Несмотря на отмену шествия, можно принять участие в других офлайн- и онлайн-форматах, чтобы почтить память ветеранов.

Один из форматов проведения акции в этом году - «Галереи памяти»: на центральных улицах и площадях российских городов размещены портреты героев Советского Союза и участников специальной военной операции – уроженцев этого региона. Также одним из форматов в этом году станет «Бессмертный полк на передовой»: участники специальной военной операции вспомнят своих родных, воевавших с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, запишут видеопоздравления своим родителям, детям, братьям и сестрам.

В образовательных учреждениях с 1 мая по 12 мая проходит акция «Стена памяти», при этом в школах такие «стены» останутся до конца учебного года.

Пользователи социальных сетей также могут заменить свои аватары на портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла или участников специальной военной операции, и написать посты о своих героях с хэштегом #нашБессмертныйполк. Любой пользователь может сделать штендер с фотографией ветерана на сайте Бессмертного полка России.

В День Победы по всей стране проходят трансляции портретов ветеранов. Основная трансляция ведется на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru, а также на странице Движения в социальных сетях. Ролики с портретами участников Великой Отечественной войны также можно увидеть на медиафасадах и светодиодных экранах городов, на местных телеканалах и в Интернете.

«Бессмертный полк» на личном транспорте, авто- и мотопробеги «Бессмертного полка» - еще один из полюбившихся форматов. Для этого необходимо распечатать и разместить портрет на заднем боковом стекле с левой стороны своего автомобиля. Главное условие – фото не должно мешать обзору водителя.

Также в этом году с помощью специального чат-бота можно оформить фотографии героя своей семьи и использовать ее как аватарку для социальных сетей или разместить фотографию в качестве поздравительной открытки.

Меду тем памятные шествия уже прошли в целом ряде других стран. Так, почтить ветеранов на улицы своих городов вышли жители Аргентины, Венесуэлы, Никарагуа, Японии, Южной Кореи, Испании и многих других стран.