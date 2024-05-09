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Комплекс «Триумф» принял участие в Параде Победы на Сахалине

На Параде показали современную военную технику, в том числе РСЗО «Град», комплексы «Бастион» и «Триумф».
Анастасия Бобылева 2024-05-09 05:40:46
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Южно-Сахалинске прошел парад в честь 79-й годовщины Дня Победы. В нем приняли участие представители 68-го армейского корпуса, дислоцированного на острове, а также кадеты, юнармейцы, казаки и сотрудники силовых ведомств.

После торжественного приветствия они промаршировали по площади Победы, отдавая честь ветеранам. Последние, несмотря на холодную погоду, смогли лично присутствовать на параде.

После марша про площади прошла современная военная техника. На опубликованных кадрах можно увидеть российские РСЗО «Град», а также комплексы «Триумф» и «Бастион».

В конце мероприятия прозвучала праздничная песня. Несмотря на то, что в этот раз шествие Бессмертного полка было отменено, некоторые зрители все равно принесли с собой портреты ветеранов.

Ранее парады прошли в ряде дальневосточных городов. Комплексы «Бастион» показали во Владивостоке. Также были опубликованы кадры парадов в Хабаровске и Петропавловске-Камчатском.

#в стране и мире #9 мая #Парад Победы #день победы #сахалин #южно-сахалинск
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