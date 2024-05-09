В Петропавловске-Камчатском начался первый Парад Победы 2024 года

Первый в 2024 году Парад Победы стартовал на площади Ленина в Петропавловске-Камчатском. «Звезда» публикует кадры с мероприятия.

Несмотря на холодную погоду, на душе у присутствующих было тепло. На парад прибыли ветераны Великой Отечественной войны, на месте их обеспечили пледами. В параде, помимо военнослужащих, приняли участие представители движения «Юнармия».

В течение дня в городе будут работать различные тематические площадки. С 10:00 желающие смогут посетить выставку механизированной военной техники на центральной площади.

Ранее были опубликованы кадры парада в Хабаровске, где показали тактический багги «Ерофей». Вездеход изначально предназначался для туристических целей, но им заинтересовались военные. Его адаптировали для зоны боевых действий, и теперь «Ерофей» помогает бойцам в зоне СВО.