Нарышкин оценил заявления об отправке Западом военных на Украину

Звучащие от западных политиков заявления о возможности отправки своих военных на Украину ни что иное как эскалация украинского конфликта. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Подобного рода высказывания он назвал безответственными.

«Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», - ответил он на вопрос в интервью РИА Новости.

Прежде о намерении Запада отправить военнослужащих на Украину не раз высказывался президент Франции Эмманюэль Макрон. Он сообщал, что западные лидеры обсуждали эту возможность, но не достигли единого решения. Но уже 6 мая МИД Франции опроверг сообщения об отправке солдат на Украину.

В тот же день в США допустили вариант отправки своих военных на украинскую территорию. Уточнялось, что Соединенные Штаты могут вмешаться в военный конфликт при проигрыше ВСУ отправкой военных и материальной помощью.

При этом сосед Украины - Польша - сообщил, что не имеет намерения вводить туда войска. Глава минобороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что его страна продолжит оказывать военную поддержку Киеву и обучать военнослужащих ВСУ.