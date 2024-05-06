Министерство иностранных дел Франции утверждает, что Париж не отправлял Иностранный легион на Украину, о чем ранее говорилось в ряде иностранных СМИ.

«Кампании по дезинформации, касающиеся поддержки Францией Украины, не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска на Украину», - сообщило ведомство в Х, прикрепив к посту скриншоты соответствующих публикаций.

Ранее бывший помощник заместителя главы американского военного ведомства Стивен Брайен заявил, что Франция отправила бойцов из Иностранного легиона на Украину. По его словам, французские солдаты были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

Напомним, что в феврале президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что западные лидеры обсуждали возможность отправки войск на Украину. Французский лидер признал, что консенсус по этому вопросу не достигнут, но, по его словам, «ничего исключать нельзя». Такое заявление в Кремле назвали важным и опасным. Дмитрий Песков подчеркнул, что Франция продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности в украинский конфликт, что является очень опасной тенденцией.