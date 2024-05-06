В МО Польши заявили об отсутствии планов отправлять войска на Украину

Польша не собирается и не будет отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Такую концепцию (отправки войск на Украину. - Прим. ред.) представлял господин президент Эммануэль Макрон несколько месяцев назад. Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину», - приводит РИА Новости слова главы польского оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш при этом добавил, что Польша продолжит оказывать военную помощь Украине. По его словам, в частности, польская сторона будет обучать личный состав ВСУ и осуществлять поставку вооружения.

Ранее польское издание Myśl Polska опубликовало статью, в которой говорилось, что власти Польши ставят под угрозу жизни поляков размещением на своей территории американского ядерного оружия. В публикации задается риторический вопрос о том, выживут ли в этом случае поляки как нация.