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Праздничный салют к 79-ой годовщине Великой Победы прогремел в Москве

Жители и гости столицы традиционно наблюдали за зрелищем 9 мая в 22:00.
Игнат Далакян 2024-05-09 22:19:43
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда © Видео: ТРК «Звезда»

Праздничный салют к 79-ой годовщине Великой Победы прогремел в Москве. Жители и гости столицы услышали торжественные залпы пушек 9 мая.

Салют традиционно состоялся в 22:00 по московскому времени. Наблюдать за вечерним фейерверком можно было со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.

Министерство обороны ранее сообщило, что артиллерийские салюты прогремят в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле. Соответствующий приказ дал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Утром 9 мая на Красной площади в Москве традиционно состоялся Парад Победы. В торжественном мероприятии приняли участие свыше 9 000 военнослужащих, в числе которых около 1 000 - участники спецоперации. По брусчатке на главное площади столицы прошли парадные расчеты, а следом и военная техника.

#в стране и мире #9 мая #Салют #день победы #праздничный салют
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