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Военная техника начала прохождение по Красной площади

Колонну на Красной площади возглавил легендарный танк Т-34/85.
Глеб Владовский 2024-05-09 10:43:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Колонна военной техники выехала на Красную площадь для участия в Параде Победы. Возглавил группу легендарный танк Т-34/85.

В составе группы на площадь выехало множество образцов военной техники - от бронеавтомобилей «Тигр-М» до тактического ракетного комплекса «Искандер-М», ПГРК «Ярс» и зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Напомним, что некоторые виды бронетехники, такие как бронемашины «Феникс» и «Линза», впервые приняли участие в Параде Победы.

Ранее сообщалось о продвижении военной техники по Садовому кольцу. Военнослужащие выстроились в колонну перед началом мероприятия по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

#бронетехника #9 мая #Парад Победы #день победы #Красная площадь
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