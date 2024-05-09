Военная техника начала прохождение по Красной площади

Колонна военной техники выехала на Красную площадь для участия в Параде Победы. Возглавил группу легендарный танк Т-34/85.

В составе группы на площадь выехало множество образцов военной техники - от бронеавтомобилей «Тигр-М» до тактического ракетного комплекса «Искандер-М», ПГРК «Ярс» и зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Напомним, что некоторые виды бронетехники, такие как бронемашины «Феникс» и «Линза», впервые приняли участие в Параде Победы.

Ранее сообщалось о продвижении военной техники по Садовому кольцу. Военнослужащие выстроились в колонну перед началом мероприятия по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.