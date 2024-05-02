МВД России объявило в розыск экс-главу СБУ Наливайченко*

Бывший глава Службы безопасности Украины и депутата Верховной Рады Валентин Наливайченко* объявлен в розыск, сообщает МВД России. Из базы ведомства следует, что он разыскивается по статье УК России, при этом не говорится, по какой именно.

«Наливайченко Валентин Александрович. Дата рождения: 08.06.1966», — сказано в базе.

Как сказал ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, за 10 дней до трагедии в Одессе в Доме профсоюзов Турчинов (временно исполняющий обязанности президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014 года) созвал совещание, в котором участвовали министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь СНБО Андрей Парубий. Он уточнил, что «этими преступниками управляли внешние силы», которые продолжают управлять Украиной, только с помощью режима Зеленского. Именно «эти силы», по мнению Медведчука, и не дают украинскому конфликту угаснуть, поскольку они «кровно заинтересованы в нем».

Согласно официальным данным, в результате событий в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек, а еще около 200 получили ранения. Но депутат Верховной рады Украины Олег Царев отметил, что реальные цифры намного выше, назвав предположительное число в две сотни одних только погибших.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.