МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МВД России объявило в розыск экс-главу СБУ Наливайченко*

По информации из базы данных ведомства ясно, что он разыскивается по статье УК России, но не сказано по какой именно.
Ирина Егорова 2024-05-02 21:30:07
© Фото: Konstantin KokoshkinGlobal Look Press, Global Look Press

Бывший глава Службы безопасности Украины и депутата Верховной Рады Валентин Наливайченко* объявлен в розыск, сообщает МВД России. Из базы ведомства следует, что он разыскивается по статье УК России, при этом не говорится, по какой именно.

«Наливайченко Валентин Александрович. Дата рождения: 08.06.1966», — сказано в базе.

Как сказал ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, за 10 дней до трагедии в Одессе в Доме профсоюзов Турчинов (временно исполняющий обязанности президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014 года) созвал совещание, в котором участвовали министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь СНБО Андрей Парубий. Он уточнил, что «этими преступниками управляли внешние силы», которые продолжают управлять Украиной, только с помощью режима Зеленского. Именно «эти силы», по мнению Медведчука, и не дают украинскому конфликту угаснуть, поскольку они «кровно заинтересованы в нем». 

Согласно официальным данным, в результате событий в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек, а еще около 200 получили ранения. Но депутат Верховной рады Украины Олег Царев отметил, что реальные цифры намного выше, назвав предположительное число в две сотни одних только погибших.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

 

#пожар #одесса #МВД #Розыск #УК РФ #Валентин Наливайченко
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049