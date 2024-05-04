МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского

Владимира Зеленского объявили в розыск в России. Его данные появились в соответствующей базе МВД России.

Из карточки в полицейской базе следует, что Владимир Александрович Зеленский, родившийся 25 января 1978 года в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, разыскивается по уголовной статье. Ее номер и характер правонарушения Зеленского не указаны.

Ранее МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, государственного секретаря Эстонии Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, а также министра юстиции, главу Минфина и министра земледелия Латвии. Тогда ведомство тоже не уточняло, по каким именно статьям их всех могут привлечь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с этим заявлял, что чиновники Эстонии и Литвы ответственны за решение, которое является надругательством над исторической памятью, и предпринимают враждебные по отношению к России действия.