Военный эксперт Синюгин объяснил суть предстоящих ядерных учений ЮВО

Предстоящие учения Южного военного округа с отработкой применения нестратегического ядерного оружия определят, насколько оперативно военнослужащие могут спланировать и реализовать применение средств поражения. При этом результаты применения подобного вооружения уже давно известны и в проверке не нуждаются. Об этом в программе «Сегодня утром» заявил военный эксперт Александр Синюгин.

«Это планирование, подготовка и выход в зону использования средств поражения. Результаты поражения уже давно известны - они просчитаны для каждого вида боеприпасов. Главное - узнать, насколько Вооруженные силы готовы подготовить и применить те силы и средства, которые есть на вооружении», - рассказал эксперт.

Проведение учений в Южном военном округе, который расположен недалеко от зоны специальной военной операции, обусловлено тем, что этому региону уделяется пристальное внимание со стороны Запада. Соответственно, учения будут освещены максимально оперативно и подробно в западной прессе.

В Министерстве обороны подчеркнули, что на учениях будет отработано применение именно нестратегического ядерного оружия. Это, по словам Синюгина, определяет специфику предстоящей тренировки - скорее всего, речь идет о тактическом вооружении.

«Если выразиться образно, то тактическое вооружение применяется для срыва атаки крупных сил противника либо прорыва линии обороны. А стратегические вопросы - это устранение противника как такового», - рассказал эксперт.

Напомним, что 6 мая Генштаб ВС РФ анонсировал проведение учений Южного военного округа с отработкой применения нестратегического ядерного оружия. Целью учений названо повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. В МИД РФ отметили, что тренировку следует рассматривать как ответ на воинственные заявления официальных лиц Запада и дестабилизирующие действия со стороны стран НАТО.

Позже в Минобороны Белоруссии также заявили о предстоящей проверке носителей и средств доставки тактического ядерного оружия. Отмечается, что в готовность к выполнению задач по предназначению приводятся дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25.