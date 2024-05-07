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Белоруссия начала проверку готовности средств-носителей ядерного оружия

Проверят готовность сил и средств носителей тактического ядерного оружия.
Мария Зайцева 2024-05-07 15:51:47
© Фото: МО Республики Беларусь

В Белоруссии начали проверку готовности сил и средств носителей тактического ядерного оружия. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны страны с ссылкой на заявление первого заместителя Министра обороны Беларуси генерал-майора Виктора Гулевича.

По словам Виктора Гулевича, в рамках проверки осуществили перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. Он отметил, что после перебазирования технического состава Вооруженные Силы Белоруссии приступят к отработке подготовки к применению нестратегического ядерного оружия

Министр обороны республики Виктор Хренин сообщил, что дивизионы комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25 отработают в ходе этой внезапной проверки. По его словам, в ходе проведения мероприятия будет проверен весь комплекс, включая планирование, подготовку и применение тактических ядерных боеприпасов.

Ранее Генштаб ВС РФ заявил, что в ходе учений ЮВО с привлечением авиации и сил ВМФ будет отработано применение нестратегического ядерного оружия.

#Министерство обороны #белоруссия #министр обороны Белоруссии #виктор хренин #тактическое ядерное оружие
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