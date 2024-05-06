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МИД: учения по отработке ядерного оружия остудят «горячие головы» на Западе

В МИД РФ заявили о связи учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия с враждебными заявлениями Запада.
Мария Зайцева 2024-05-06 18:00:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Предстоящие в России военные учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия нужно рассматривать как ответ на воинственные заявления официальных лиц Запада и дестабилизирующие действия со стороны стран НАТО. Об этом заявило Министерство иностранных дел России в официальном сообщении.

В дипведомстве отметили версии американских ракет ATACMS, которые недавно начали поставляться Киеву и имеют возможность атаковать цели в глубине территорий России.

МИД РФ также заявил, что Москва будет зеркально реагировать на появление наземных РСМД американского производства и приступит к производству аналогичных ракетных комплексов.

Из сообщения следует, что страны НАТО все сильнее стремятся подорвать безопасность России. В МИД напомнили, что защита суверенитета и территориальной целостности страны - наивысший приоритет российской политики в области военной безопасности.

В ведомстве дополнили, что учения должны остудить «горячие головы» западных политиков и помогут им понять возможные катастрофические последствия их действий, включая поддержку Киева и втягивание в прямой вооруженный конфликт с Россией.

Ранее МИД выразил протест послу Британии из-за заявлений главы МИД Лондона об ударах по территории Российской Федерации.

#НАТО #Запад #МИД РФ #ядерные учения #враждебный выпад
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