В ЕС предварительно согласовали передачу Украине доходов от активов РФ

Постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали использование доходов от заблокированных активов России для финансирования поставок оружия Украине и ее поддержку. Об этом сообщили в представительстве Бельгии.

«Постпреды Евросоюза предварительно согласовали меры, касающиеся чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов. Финансы будут использованы на поддержку Украины, ее восстановление и военную оборону в контексте агрессии России», - говорится в сообщении представительства в соцсетях.

Ранее страны «Большой семерки» заявили о готовности выделить Киеву 50 миллиардов долларов прибыли от активов РФ. При этом от идеи полностью конфисковать российские активы «Большая семерка» отказалась, несмотря на призывы Киева сделать это. Позже страны ЕС приняли решение передать Украине 90% доходов от активов.

Напомним, что 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации замороженных активов России в пользу Украины. Европейские политики выразили обеспокоенность в связи с призывами Вашингтона изымать активы Москвы, поскольку могут последовать ответные меры в их адрес.