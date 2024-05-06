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В Евросоюзе договорились направить Киеву 90% доходов от активов РФ

Страны Европы достигли консенсуса и решили направить 90% доходов активов РФ на военные нужды Украины.
Анастасия Бобылева 2024-05-06 23:59:31
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress

В Евросоюзе достигли консенсуса по вопросу использования доходов от замороженных российских активов на военные нужды Киева. Страны ЕС договорились направить 90% этих средств Украине, об этом сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц.

«У нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов. Около 90% этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Украины», - передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что страны G7 хотят выделить Киеву $50 млрд из прибыли от активов РФ. При этом от идеи полностью конфисковать российские активы «Большая семерка» отказалась, несмотря на призывы Киева сделать это.

#Украина #РФ #евросоюз #Олаф Шольц #активы
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