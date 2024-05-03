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Bloomberg: в G7 хотят выделить Киеву $50 млрд из прибыли от активов РФ

В Вашингтоне настаивают на заключении соглашения на встрече лидеров G7 в Италии в июне.
Владимир Рубанов 2024-05-03 22:52:19
© Фото: White House via Globallookpress.com

США ведут переговоры о том, чтобы возглавить группу, которая предоставит Украине помощь в размере до 50 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. При этом затраты будут возмещены за счет непредвиденных прибылей от суверенных российских активов, которые были заморожены в основном в Европе.

Этот план обсуждается странами «Большой семерки». В Вашингтоне настаивают на заключении соглашения на встрече лидеров G7 в Италии в июне. Источники агентства сообщили, что дискуссии по этой теме были трудными, и достижение соглашения может занять месяцы.

Этот шаг окажет новое давление на Европейский Союз, чтобы тот отказался от своих возражений против использования обездвиженных российских активов.

Ранее сообщалось, что в G7 перестали обсуждать полную конфискацию замороженных активов РФ. Вместо этого они изучают другие способы извлечения финансирования из замороженных активов.

#Украина #сша #ЕС #евросоюз #G7 #поставки оружия #Большая семерка #активы РФ
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