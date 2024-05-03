МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В G7 перестали обсуждать полную конфискацию замороженных активов РФ

Страны «Большой семерки» отказались от идеи полной конфискации замороженных российских активов, сообщает Financial Times.
Максим Крюков 2024-05-03 11:27:05
© Фото: IMAGO Janine Schmitzphotothek.d Global Look Press

Представители стран G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации замороженных российских активов, несмотря на призывы Киева. Об этом пишет газета Financial Times.

«Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается», - передает сообщение LIFE.

Отмечается, что Запад продолжает искать альтернативные пути, чтобы «извлечь финансирование» из замороженных активов РФ. Однако страны «Большой семерки» опасаются ответных мер и пытаются держаться подальше от всего связанного с активами.

В середине апреля министры финансов и главы центральных банков государств G7 заявили о намерении сохранить замороженными суверенные российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат в пользу Киева. Кроме того, страны «Группы семи» приветствовали предложения Евросоюза по направлению доходов от активов в пользу Украины. В марте посол России в США Анатолий Антонов отметил, что не все страны «Большой семерки» разделяют позиции Вашингтона о возможном изъятии замороженных активов РФ на нужды Киева, поскольку многие осознают, чем грозят такие действия.

#в стране и мире #G7 #Большая семерка #конфискация #российские активы #замороженные активы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049