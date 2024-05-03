В G7 перестали обсуждать полную конфискацию замороженных активов РФ

Представители стран G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации замороженных российских активов, несмотря на призывы Киева. Об этом пишет газета Financial Times.

«Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается», - передает сообщение LIFE.

Отмечается, что Запад продолжает искать альтернативные пути, чтобы «извлечь финансирование» из замороженных активов РФ. Однако страны «Большой семерки» опасаются ответных мер и пытаются держаться подальше от всего связанного с активами.

В середине апреля министры финансов и главы центральных банков государств G7 заявили о намерении сохранить замороженными суверенные российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат в пользу Киева. Кроме того, страны «Группы семи» приветствовали предложения Евросоюза по направлению доходов от активов в пользу Украины. В марте посол России в США Анатолий Антонов отметил, что не все страны «Большой семерки» разделяют позиции Вашингтона о возможном изъятии замороженных активов РФ на нужды Киева, поскольку многие осознают, чем грозят такие действия.