Президент России Владимир Путин принял представление Президентского полка. Это событие стало частью комплекса мероприятий, входящих в его инаугурацию.

Президентский полк входит в состав Федеральной службы охраны, он имеет статус спецслужбы. Военнослужащие полка исполняют церемониальные функции в ходе торжественных мероприятий.

Они делают это в любую погоду - так, сегодня нетипичные для мая снег с дождем, не помешали смотру.

Также в ходе инаугурации президент нашей страны и Верховный Главнокомандующий ВС РФ передал поклон участникам специальной военной операции и всем, кто сражается за Отечество. Кроме этого, Владимир Путин назвал огромной честью и священным долгом службу России.

При этом Путин в ходе своей речи подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога со странами Запада. Выбор, как отметил президент России, за ними - продолжать давить на РФ или же искать путь к сотрудничеству и миру.