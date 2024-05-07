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Путин принял представление Президентского полка

Президентский полк входит в состав Федеральной службы охраны и имеет статус спецслужбы.
Тимур Шерзад 2024-05-07 12:30:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин принял представление Президентского полка. Это событие стало частью комплекса мероприятий, входящих в его инаугурацию.

Президентский полк входит в состав Федеральной службы охраны, он имеет статус спецслужбы. Военнослужащие полка исполняют церемониальные функции в ходе торжественных мероприятий. 

Они делают это в любую погоду - так, сегодня нетипичные для мая снег с дождем, не помешали смотру.

Также в ходе инаугурации президент нашей страны и Верховный Главнокомандующий ВС РФ передал поклон участникам специальной военной операции и всем, кто сражается за Отечество. Кроме этого, Владимир Путин назвал огромной честью и священным долгом службу России

При этом Путин в ходе своей речи подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога со странами Запада. Выбор, как отметил президент России, за ними - продолжать давить на РФ или же искать путь к сотрудничеству и миру.

#в стране и мире #Владимир Путин #Президентский полк #инаугурация #смотр
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