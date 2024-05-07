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Путин передал поклон участникам СВО и всем, кто сражается за Отечество

Глава государства также поблагодарил граждан России во всех регионах страны.
Андрей Аркадьев 2024-05-07 12:09:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии вступления в должность главы государства заявил, что хочет передать поклон участникам спецоперации и всем, кто сражается за нашу страну.

«Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», - сказал Путин.

Также глава Российского государства выразил слова благодарности гражданам России за доверие и поддержку. Кроме того, в ходе инаугурационной речи Путин пообещал, что интересы и безопасность россиян будут для него превыше всего.

Торжественная церемония проходит в Кремле. В Андреевский зал Большого Кремлевского дворца внесли государственный флаг РФ и штандарт президента. Вслед за флагом солдаты Кремлевского полка внесли Конституцию РФ.

Официально вступивший в должность президент получил право находиться на посту до 2030 года. Это пятый по счету срок Путина на посту главы государства. Первые два срока были длиной в четыре года, однако в 2008 году в Конституцию внесли изменения и сроки полномочий президента продлили до шести лет.

#Путин #Президент #инаугурация #СВО
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