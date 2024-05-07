Путин назвал огромной честью и священным долгом служить России

Президент РФ Владимир Путин назвал служение России огромной честью, обязанностью и священным долгом. Соответствующее заявление он сделал в ходе инаугурации.

«В ее тексте (президентской присяги. - Прим. ред.) сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства - беречь Россию и служить нашему народу», - подчеркнул Путин.

Напомним, что по результатам президентских выборов, проходивших с 15 по 17 марта, действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Нынешний российский лидер пробудет на этом посту до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Путин принес присягу и официально вступил в должность главы государства сроком на шесть лет.