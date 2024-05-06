Путин в понедельник проведет последнюю перед инаугурацией встречу с кабмином

Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 мая, проведет заключительную встречу с правительством перед инаугурацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В середине дня Путин планирует встретиться с членами правительства... Это заключительная встреча нынешней итерации кабинета, некое краткое подведение итогов», - заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что после церемонии инаугурации весь кабинет министров сложит свои полномочия и его представители перейдут в статус исполняющих обязанности.

Церемония инаугурации президента Российской Федерации начнется в полдень 7 мая. По словам Пескова, мероприятие пройдет стандартно, но в нем «будут определенные нюансы».

Напомним, что выборы президента России в 2024 году проходили с 15 по 17 марта. Действующий российский лидер Владимир Путин одержал победу с 87,28% голосов. Его оппонентами выступили кандидат от КПРФ Николай Харитонов, Владислав Даванков из партии «Новые люди» и Леонид Слуцкий из ЛДПР.