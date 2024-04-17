Песков сообщил о новых деталях в церемонии инаугурации Путина

Инаугурация президента РФ Владимира Путина в этом году пройдет в целом стандартно, по прописанному протоколу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но в церемонии вступления в должность будут «определенные нюансы».

Песков пообещал своевременно проинформировать обо всех деталях предстоящей инаугурации.

Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России. Выборы главы государства прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий российский лидер одержал на них уверенную победу, набрав 87,28% голосов.

В 2018 году церемония вступления в должность президента прошла в парадной резиденции президента - Большом Кремлевском дворце. Владимир Путин произнес текст присяги и получил символы президентской власти, а потом на Соборной площади в Кремле принял парад Президентского полка.